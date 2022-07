Stürme und Trockenschäden: Aufräumarbeiten rund um den Arendsee

Die Stürme wüteten mehrere Tage, alle Folgen zu beseitigen wird Wochen und Monate dauern. Förster Lothar Büst äußert sich zum aktuellen Stand am Arendsee.

Arendsee - In der Region Arendsee gibt es in Bäumen noch jede Menge Nachholbedarf. Was die Stürme angeht, haben die Böen vor allem im Bereich Genzien Spuren hinterlassen.