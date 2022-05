Wetter Sturmtief Nadia: 73 Feuerwehreinsätze im Altmarkkreis Salzwedel

Das Sturmtief Nadia hat am Wochenende die Einsatzkräfte der Feuerwehren in Atem gehalten. Sie sind zu insgesamt 73 Einsätzen ausgerückt. Dabei ist auch ein Baum in eine Oberleitung gestürzt und hat einen Stromausfall verursacht.