Sturzfluten und Dürre: Klimawandel macht Wasser in der Altmark zum Thema

Salzwedel - Am Freitag vergangener Woche zeigte der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig www.ufz.de) für den Altmarkkreis Salzwedel eine ungewöhnliche Trockenheit in den oberen Bodenschichten bis 25 Zentimeter an. Weiter unten, in einer Tiefe von 1,80 Meter wirken noch die extrem heißen und trockenen Sommer 2018 bis 2020 nach. Hier herrscht noch immer eine extreme bis außergewöhnliche Dürre.