Stadt will von ländlichem Sportverein 600 Euro für Strom

Liesten - Beim Ortschaftsrat in Liesten am Montag ging es unter anderem um eine Stromabrechnung aus dem Frühjahr 2023, in der die Stadt vom Sportverein (SV) Liesten 600 Euro Stromkosten fordert. Wie Ortsbürgermeister Martin Schulz mitteilt, war es wohl die erste derartige Abrechnung, die es je gab.