Salzwedel/Arendsee - Im Salzwedeler Amtsgericht beschäftigte sich Richter Klaus Hüttermann am Mittwoch erneut mit dem Tankstellen-Unfall in Arendsee. Dem 55-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, er sei am 24. April vergangenen Jahres um 18.15 Uhr gegen eine Zapfsäule gefahren und habe anschließend Fahrerflucht begangen. Bereits am ersten Verhandlungstag gab der Arendseer die Tat zu.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.