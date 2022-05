Tannenbaum für Salzwedel kommt diesmal aus Cheine

Mit der Weihnachtstanne ist ein erster Vorbote der Adventszeit im Salzwedeler Stadtzentrum eingetroffen. Auf einem Lkw am Dienstag ins Stadtzentrum gebracht, legte sie ihre letzten Meter an den Bestimmungsort per Kran zurück.

Er ist kleiner als in den Vorjahren, aber trotzdem schön: Der Weihnachtsbaum ist gestern auf dem Rathausturmplatz in Salzwedel aufgestellt worden.

Salzwedel - Hier wurde sie fachgerecht aufgestellt und gesichert. Noch zeigt sich das stattliche Gewächs in seinem schlichten grünen Kleid. Doch zum ersten Advent soll der Baum im Lichterglanz und weihnachtlichem Schmuck erstrahlen. Ob er auch den Mittelpunkt des Weihnachtsmarktes bilden kann, stand gestern noch nicht fest. Schließlich verzeichnet der Altmarkkreis noch immer die höchsten Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt. Der Nadelbaum hatte zuvor auf einem Grundstück am Kaiserdamm in Cheine gestanden. Aufgrund der Bauarbeiten im Ort sei der Transport nicht einfach gewesen, hieß es von der Stadt.