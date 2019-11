In einem Haus in Zießau am Arendsee wurde eine Leiche entdeckt. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Zießau (me/hrl) l In Zießau am Arendsee im Altmarkkreis Salzwedel ist am Freitag (8. November) ein Mensch tot aufgefunden worden. Wie Joachim Albrecht von der Polizeiinspektion Stendal auf Anfrage der Volksstimme mitteilte, liegt ein Tötungsdelikt vor. Es ist ein Beschuldigter festgenommen worden. Mehr könne er aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht sagen. Es laufen kriminaltechnische Untersuchungen. Weitere Einzelheiten wolle die zuständige Staatsanwaltschaft am Sonnabend (9. November) bekanntgeben.

Der Einsatz der Spurensicherung sorgte für Aufsehen in dem 150-Seelen-Ort. Wie Augenzeugen der Volksstimme berichteten, waren Polizeibeamte des Salzwedeler Reviers im Einsatz. Auch der Rettungsdienst sei an dem Haus vorgefahren und nach einiger Zeit wieder abgerückt. Später führten Polizisten einen Mann in Handschellen ab. Das Haus soll versiegelt worden sein.