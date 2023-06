Das Eisenbahntheater Das Letzte Kleinod wird am 3. und 4. Juli mit der Vorstellung „Über den Zaun“ auf der Ladestraße am Salzwedeler Bahnhof zu Gast sein.

Salzwedel - Es war ein besonderes Kapitel der deutsch-deutschen Geschichte: Im September 1989 sind Tausende DDR-Bürger über den Zaun der Prager Botschaft der Bundesrepublik Deutschland geklettert, um damit ihre Ausreise in den Westen zu erreichen. Das ist der Stoff, dem sich das Eisenbahntheater Das Letzte Kleinod in diesem Jahr widmet. Eine der insgesamt zehn Stationen der Aufführung des Stückes „Über den Zaun“ in Deutschland wird die Ladestraße am Salzwedeler Bahnhof sein.

Hier werden die Schauspieler die Szenen am Montag, 3. Juli, und Dienstag, 4. Juli, jeweils ab 20 Uhr aufführen. Dafür haben sie im April am originalen Schauplatz im Garten der Botschaft in Prag geprobt. Zudem wirken drei junge Schauspieler aus Russland mit, die vor der Mobilisierung nach Deutschland geflüchtet sind. Darüber informiert der Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Mitwirkende werden noch gesucht

Zu erleben sind Berichte von Zeitzeugen über ihre Erlebnisse an diesen besonderen Tagen. Geflüchtete, Botschaftsangehörige, Rot-Kreuz-Helferinnen, Nachbarn des Botschaftsviertels und Eisenbahner kommen zu Wort. Die Erinnerungen werden sowohl in als auch um einen Reisezugwagen in Szene gesetzt. Fünf Bilder gibt es insgesamt. Die ersten vier Bilder werden parallel für jeweils 30 Besucher gespielt. Die Zuschauer werden von Spielort zu Spielort geführt. Im letzten Bild kommen Akteure und Gäste vor dem ozeanblauen Zug zusammen, heißt es in der Ankündigung. Die Bühnenbilder werden übrigens mit authentischen Objekten gestaltet, die mit den Berichten zusammenhängen. So werden unter anderem ein Zelt, ein Zaun und ein Trabi in die Inszenierung mit einbezogen. Wie, davon können sich die Anwesenden dann überzeugen.

Tickets gibt es im Netz unter www.das-letzte-kleinod.de. Das Theater sucht übrigens noch Mitwirkende, die kurzfristig nach Proben vor Ort in den Vorstellungen mitspielen können. Wer darauf Lust hat, wird gebeten, sich bei Ulrike Marski per E-Mail marski@das-letzte-kleinod.de oder Telefon 0177/5 99 86 10 zu melden.

Im Vorjahr war das Ensemble bereits einmal in Salzwedel zu Gast. Zu erleben war die Vorstellung Amerikalinie, die ebenfalls auf Erzählungen von Zeitzeugen beruhte.