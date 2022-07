Theatersommer in Arendsee: Galopp durch 37 Shakespeare-Stücke

Theater der Altmark zieht für die Sommertheater-Vorstellungen von »Shakespeares sämtliche Werke (leicht gekürzt)« in die traumhafte Kulisse der Klosterruine Arendsee um.

Arendsee - In den beiden Corona-Jahren war die Spielzeit schwierig. Aber nun gibt es einen hoffentlich reibungslosen Theatersommer in Arendsee. Es werden fast alle 39 Theaterstücke von William Shakespeare zu sehen sein, nämlich 37. Und das in extrem kurzer Zeit.