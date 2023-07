Altmark - „Dieses Gericht gab es früher zu Hochzeiten“, erinnert sich Elisabeth Kleinau aus Ritzleben. „Und zwar zum Frühstück.“ Dieses hätte es allerdings an dem großen Festtag auf den Dörfern der Altmark erst vergleichsweise spät gegeben, „so gegen 11.30 Uhr“, erzählt die 90-Jährige. „Dann stand eine Blaskapelle vor dem Grundstück der Gastgeber und begrüßte alle eintreffenden Gäste aus dem Dorf mit einem ,Tusch’ (Anm. d. Red.: einem fanfarenartigen musikalischen Festgruß)“, berichtet sie weiter. Anschließend hätte die Gesellschaft an vorbereiteten Tischen Platz genommen, oftmals in einem Zelt, das für diesen Zweck aufgebaut gewesen sei.

Hauptzutaten Rinder- und Hammelfleisch

„Der Tiegelbraten wurde dann serviert“, so Elisabeth Kleinau. „Er bestand aus Rinder- oder Hammelfleisch, das in große Würfel geschnitten war. Dieses wurde erst gekocht und dann überbacken“, so die Ritzlebenerin. Dann sei der Braten in einer kleinen, emaillierten Pfanne auf den Tisch gekommen, die mit einem Dreifuß versehen war. „Es war ein kräftiges Essen, nach dem die Hochzeitsgäste später auch etwas trinken konnten“, so Elisabeth Kleinau.

Bier und Schluck schon zum Frühstück

Das erste Bier und Schluck hätten nicht selten schon zu diesem Frühstück bereitgestanden. „Das Fleisch war sehr fett und leicht bräunlich überbacken“, schildert sie. Dazu sei mitunter auch sogenannte „Semmelwurst“ gereicht worden, die aus einer Mischung von Leberwurst, Gehacktem und Semmeln bestand und im Naturdarm gekocht wurde. „In jedem Haushalt wurde es anders gemacht“, blickt die betagte Altmärkerin zurück. „Ich war 20 Jahre alt, als ich das zum letzten Mal auf einer Hochzeit gegessen habe.“

Der Tiegelbraten wird allerdings auch heute noch auf vielen altmärkischen Hochzeiten serviert und zwar nicht nur bei jungen Paaren. Auch bei lange verheirateten Eheleuten die ihre Silber-, goldene oder sogar ihre diamantene Hochzeit feiern, kommt das traditionelle Gericht nach wie vor gerne auf den Tisch.