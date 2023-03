Ein Zirkus soll in Salzwedel nur noch sein Zelt aufschlagen dürfen, wenn keine Wildtiere in der Manege auftreten. Das zumindest wird politisch gefordert.

Tierschutz - Wird es in Salzwedel nie wieder Wildtiere im Zirkus zu sehen geben?

Elefanten, Tiger und Co.

Wildtiere, wie Elefanten, sollten nicht von Zirkussen gehalten werden, fordern Linken-Politiker in Salzwedel.

Salzwedel - Zirkus-Wildtiere sollten in Salzwedel keinen Raum mehr bekommen. Das fordert die Stadtratsfraktion der Linken und stößt damit eine Debatte in der altmärkischen Hansestadt an.