Salzwedel - Wer etwas verliert, ist froh, wenn er es zurückbekommt. Ein Anlaufpunkt ist dann das Fundbüro im Bürgercenter der Hansestadt. Dort geben ehrliche Finder das ab, von dem sie nicht wissen, wem es gehören könnte. Die verschiedensten Sachen liegen in den Regalen. Da kann es gelegentlich vorkommen, dass die erfahrenen Verwaltungsmitarbeiterinnen ins Staunen geraten und sich auch mal das Lachen verkneifen müssen, was ihnen so als Fundsache offeriert wird.