Cheine (vs) - Die Natur steht in voller Pracht im Cheiner Torfmoor: Der BUND lädt daher Naturliebhaber ein, auf einem Steg durch die blühenden Wiesen zu wandern und seltene Falter wie das zauberhafte Sauerampfer-Grünwidderchen zu erleben.

Das leuchtende Grün der Flügel sei in den Feuchtwiesen des Moors gut sichtbar. Die jüngsten Sichtungen würden die Bedeutung des Cheiner Torfmoors als wesentliches Refugium für diese bemerkenswerte Art unterstreichen. „Im Cheiner Torfmoor befindet sich der jährlich ausgebrachte, mobile Bohlensteg des BUND, von dem aus Besucher die wunderbaren Blüten und seltenen Falter optimal beobachten können, ohne der Natur zu schaden“, so Dieter Leupold, Projektleiter Grünes Band, mit Verweis auf den in Cheine ausgeschilderten Bohlensteg.

Die Flugzeit des Sauerampfer-Grünwidderchens falle mit der Hochblüte von Kuckucks-Lichtnelke zusammen, eine der bevorzugten Nektarquellen. Neben der Kuckucks-Lichtnelke besucht der Falter auch gerne den Wiesen-Knöterich, Günsel und Blütenstände der Knabenkräuter, heißt es in einer Mitteilung.