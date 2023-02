Auf Bahngleisen in der Nähe der Ortschaft Cheine ist es am Morgen des 7. Februar 2023 zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Salzwedel/Cheine - Eine Schreckensnachricht sorgte heute Vormittag für Aufregung im Salzwedeler Ortsteil Cheine und bei Fahrgästen der Deutschen Bahn.

Wie die Polizei in Salzwedel mitteilte, war in der Nähe von Cheine gegen 9.40 Uhr am Morgen auf den Bahnschienen ein Mann vor einen Zug geraten. Der 79-Jährige starb bei dem Unfall. Der Ermittlungen zur Unfallursache dauern zur Stunde noch an. Der Zugverkehr war für etwa drei Stunden unterbrochen. seit 12.40 Uhr ist die Bahnstrecke wieder frei.