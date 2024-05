Verbrechen in Salzwedel: Ein Toter und Blutspuren an den Wänden

Stendal/Salzwedel. - Was ist in der Nacht vom 29. zum 30. November 2023 in einer Wohnung in der Salzwedeler Kramstraße geschehen? Wie kam dort ein 62 Jahre alter Mann zu Tode? War der Wohnungsinhaber der Täter? Und wenn ja, ist er vermindert schuldfähig? Diesen Fragen widmet sich seit Mittwoch die Große Strafkammer 2 des Stendaler Landgerichts in einem Indizienprozess.