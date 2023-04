Hansestadt im Norden Sachsen-Anhalts Tourismus -Salzwedel wertet seinen Denkmalschutzbereich auf

Salzwedel will sich hübsch machen: Unter anderem soll der Bereich an der Katharinenkirche ansehnlicher werden. Dafür wird unter anderem Bernburger Sandstein eingesetzt. Auch sonst ist 2023 allerhand in Sachen Straßenbau geplant.