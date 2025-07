Traumnote 1,2 und weitere Top-Leistungen am Jahn-Gymnaisum Salzwedel

Erfolgreiches Abitur in Salzwedel

Der Abschluss-Jahrgang 2025 des Jahn-Gymnasiums in Salzwedel.

Salzwedel/me - Für 68 junge Menschen ist dieser Sommer ein ganz besonderer, den sie sicherlich nie vergessen werden. Die Prüfungen am Jahn-Gymnasium sind geschafft. Sie haben ihr Abitur in der Tasche. Nach einer entspannten Auszeit warten neue Herausforderungen in Studium oder Ausbildung.