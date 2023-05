Weniger Wasserproben untersucht: Wie sicher ist das Trinkwasser in Salzwedel?

Trinkwasser wird regelmäßig kontrolliert, auch im Altmarkkreis. Nicht immer ist so rein, wie es aussieht.

Salzwedel - Ein Glas Wasser aus der Leitung zu trinken, ist in Deutschland eine Selbstverständlichkeit. Trinkwasser gehört zu den am besten untersuchten Lebensmitteln. „Besser als Mineralwasser“, sagt der Geschäftsführer des Salzwedeler Wasserverbandes (VKWA), Jens Schütte. In bestimmten Situationen treten auch Verunreinigungen auf.