Der Verband kommunale Wasserversorgung und Abwasserbehandlung regsriert einen höheren Bedarf. Dies liegt auch an der Corona-Pandemie.

Salzwedel l Beim Zahlungsverhalten in Sachen Wasserversorgung sieht Jens Schütte eine gegensätzlich scheinende Entwicklung. Wie der Geschäftsführer des Verbands Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (VKWA) schilderte, brachte die Coronapandemie zwar für viele finanzielle Schwierigkeiten mit sich. 2020 wiesen die VKWA-Kunden jedoch eine bessere Zahlungsmoral auf, als üblich, so seine Einschätzung bei der Verbandsversammlung am Donnerstag.



Mitverantwortlich dafür machte Schütte einen „Mangel an Möglichkeiten, Geld auszugeben“. Und nicht nur der Willen, Wasser zu bezahlen, stieg laut Schüttes Jahresrückblick. Sondern auch der Wasserverbrauch schnellte in die Höhe. Schon im vergangenen April, etwa eineinhalb Monate nach dem ersten Corona-Lockdown, sprach Schütte von steigenden Zahlen (Volksstimme berichtete). Ursachen waren, dass Leute wegen Corona mehr zuhause blieben, und die zunehmende Trockenheit.



Der Trend setzte sich offenbar fort, die VKWA verkaufte knapp 1.672.500 m³ Trinkwasser – ein Rekord der Nachwendezeit mit 124 Litern pro Einwohner am Tag, sechs mehr als noch 2019. Insgesamt seien um die 1 880.000 m³ verarbeitet worden, die Differenz entsteht durch Wasserverlust wegen Faktoren wie Rohrbrüche, Wasserdiebstahl und Brandbekämpfung.



Höhere Zahlungswilligkeit

Die höhere Zahlungswilligkeit resultierte auch in weniger ausstehenden Rechnungen: Von den Kunden wurden zum Ende des Jahres etwa 269.500 Euro gefordert, weniger als in den Vorjahren (2018: 307 000; 2019: 310.000 Euro). Bei Nichtzahlern zeigte man sich laut Schütte aber nachsichtiger. So seien nach Beginn der Pandemie noch Mahnungen rausgegangen, in denen auch mit Abstellen der Leitungen gedroht wurde. Diese seien aber nicht erfüllt worden – erstmal.



„Da wusste ja keiner, wie lange das dauert“, erzählte Schütte in einem späterem Volksstimme-Gespräch in Bezug auf die Corona-Pandemie. Aber damit, Kunden fehlende Zahlungen „durchgehen“ zu lassen, sei nach etwa einem Jahr Schluss. Seit zwei Wochen sollen die Wasserleitungen im Ernstfall wieder stillstehen. „Und das zeigt auch Wirkung“, deutet Schütte die Kunden-Reaktion an.



Die Kunden müssen sich zudem dieses Jahr auf lange verschobenen Besuch von VKWA-Mitarbeitern einstellen. Denn eigentlich sollte schon 2020 damit begonnen werden, dass neue Wasserzähler in den Haushalten installiert werden. Doch dies verschob sich, wie so vieles, wegen Corona. Eine neue Frist wurde für den 30. Juni gelegt, Termine seien schon verschickt worden und begonnen werden soll nach Ostern. „Wir können es ja nicht ewig aufschieben“, so Schütte.