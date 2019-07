Die Pegel der Gewässer im Altmarkkreis weisen einen extrem niedrigen Stand auf. Daran haben die Regenfälle der Gewitter nichts geändert.

Salzwedel l Der Wasserstand der Dumme in Salzwedel beträgt aktuell noch 17 Zentimeter. Auch in den anderen Flüssen und Gräben ist er extrem niedrig. „Es ist definitiv schlimmer als im vergangenen Jahr“, sagt Claudia Lembke, Sachgebietsleiterin für Wasserwirtschaft im Umweltamt des Altmarkkreises. Dabei sind die Pegelstände gar nicht einmal so aussagekräftig, um die Situation zu beschreiben, betont sie. Denn aufgrund des Schilfs, das an den Uferrändern wächst, sehen die Flüsse noch voller aus, als sie es tatsächlich sind. Es komme auf den Abfluss an und der sei momentan ausgesprochen gering.

Kleinstlebewesen sind erste Opfer

Inzwischen sind ganze Grabensysteme trockengefallen, mit entsprechenden Auswirkungen auf dort existente Kleinlebewesen oder Muscheln, wie Joachim Funke, Sachgebietsleiter Naturschutz und Forsten erklärt. Sie seien die ersten Opfer. Wie sich die Trockenheit auf andere Arten auswirkt, könne erst längerfristig festgestellt werden. Auf jeden Fall sind die Auswirkungen auf den Naturhaushalt massiv, schätzt er ein. Obwohl etwa dreimal so viel Niederschlag gefallen ist wie im vergangenen Jahr, habe das nicht zu einer Entspannung beigetragen.

Schon vor vier Wochen hatte der Altmarkkreis eine Allgemeinverfügung erlassen, die es verbietet, Wasser aus Oberflächengewässern mittels Pumpen oder ähnlichem zu entnehmen.

Pegel bereitet Sorge

Auch am Arendsee bereitet der Pegel Sorge. Er liegt gut 60 Zentimeter unter dem Normalstand. Deshalb gibt es Probleme, das Rettungsboot von der Anlegestelle zu holen oder Tretboote zu Wasser zu lassen. Die Pumpen, mit denen der Wasserspielgarten im Strandbad betrieben wird, brauchen ebenfalls eine gewisse Tiefe, um zu laufen. Und die sinkt bei der großen Hitze von Tag zu Tag.

Warum sich die Lage gegenüber dem Vorjahr noch einmal verschärft hat, erklärt die Expertin folgendermaßen: „2017 hat es sehr viel geregnet. Die Grundwasserspeicher waren gut gefüllt.“ Das sei in diesem Jahr nach der extremen Trockenheit 2018 nicht der Fall. Vor allem das oberflächliche Grundwasser fehle. Es fehlt ein halber Meter am langjährig gemessenen Mittel. Darum gebe es keinen Nachschub für die Gewässer. „Das Grundwasser ist halt nicht unerschöpflich“, sagt Claudia Lembke. Um den Verlust im Wasserhaushalt einigermaßen wieder auszugleichen, müsste es tagtäglich acht Wochen lang „einen schönen Landregen geben“, sagt sie.

Noch ist es erlaubt, aus einem Garten- oder Hausbrunnen Wasser zum Beregnen zu entnehmen. Momentan gebe es verstärkt Anfragen von Bürgern ans Umweltamt, die private Brunnen bohren wollen. Dies ist aber nicht ohne weiteres möglich. So ist es zum Beispiel verboten, in Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten, an Oberflächengewässern und an Altlastenstandorten Brunnen zur Grundwassergewinnung zu bohren.

Bohranzeige für Brunnen erforderlich

Wer so ein Vorhaben plant, muss mindestens einen Monat vor Beginn der Arbeiten eine Bohranzeige über das Portal www.geodaten.lagb.sachsen-anhalt.de erstellen. Als Grund ist „sonstige Bohrung“ anzuklicken. Die Bohranzeige ist auszudrucken, zu unterschreiben und mit den aufgeführten Unterlagen an den Altmarkkreis als untere Wasserbehörde zu senden.

Die Art der Nutzung des Brunnens ist ausschlaggebend dafür, ob eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist. Dazu wird eine Rücksprache mit dem Umweltamt empfohlen. Ein Antragsformblatt ist ebenfalls online abrufbar und auf der Website des Altmarkkreises zu finden. Das Formular hat die Kennung: „Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis für Entnahme von Grundwasser und/oder Oberflächenwasser“.