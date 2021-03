Da staunten auch die Polizisten nicht schlecht: Sie stellten bei einem Einradfahrer in Salzwedel eine kräftige Alkoholfahne fest.

Salzwedel (vs) l Salzwedler Polizeibeamte haben am späten Dienstagabend gegen 23:30 Uhr einen Einradfahrer gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Einradfahrer war den Beamten aufgefallen, weil er auf dem Gehweg an der Altmarkpassage fuhr und keine Beleuchtung an seinem Rad hatte. Das Fahrzeug war zudem auch motorisiert, teilte dien Polizei mit.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein "Airwheel", das mit einer Höchstgeschwindigkeit von 18 km/h angegeben ist. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug keine Pflichtversicherung abgeschlossen wurde. Den Beamten schlug eine kräftige Alkoholfahne entgegen, sodass ein Atemalkoholtest am Kontrollort erfolgte. Dieser ergab einen Wert von 1,24 Promille.

Der Führerschein war dem jungen Mann schon in der Vergangenheit rechtskräftig entzogen worden. So kam nach der Blutprobenentnahme im Krankenhaus auch noch die Eröffnung eines Strafverfahrens wegen der fehlenden Pflichtversicherung und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis dazu.