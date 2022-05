Turm nahe Arendsee eingerüstet: Ein neues Tier-Domizil ist geplant

Lohne - Am Schlauchturm der Freiwilligen Feuerwehr Lohne wird gearbeitet. Das Bauwerk nahe des Spielplatzes wurde komplett eingerüstet. Somit können Fachleute in luftiger Höhe Hand anlegen.

Das Dach wird erneuert. Darüber informierte Haupt- und Ordnungsamtsleiter Michael Niederhausen während der jüngsten Sitzung des Kleinauer Ortschaftsrates. Diese Tätigkeiten sind aber nicht der Hauptbestandteil des eigentlichen Vorhabens. Denn auf dem Schlauchturm befand sich einst ein Storchennest. Dieses war aber baufällig und musste entfernt werden. Für ein neues Exemplar machten sich unter anderem die Lohner René Schackert und Dirk Pehlke stark. Unterstützung gibt es auch von Thomas Koberstein, ehrenamtlicher Storchenbetreuer im Altmarkkreis Salzwedel.

Er hatte sich vor einigen Wochen zu den Plänen in Lohne geäußert. Sobald die Dacharbeiten abgeschlossen sind, könnte das neue Nest auf den Turm und damit an eine alte Storchentradition in dem Dorf angeknüpft werden. Laut Thomas Koberstein bleibe aber abzuwarten, ob die Solaranlage in der nahen ehemaligen Kiesgrube negative Auswirkungen auf mögliche Bruterfolge in Lohne hat.