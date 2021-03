Die Erreichbarkeit des Stadtzentrums in Salzwedel mit dem Drahtesel kommt positiv bei den hiesigen Radfahrern an. Dafür gibt es bei anderen Kriterien Kritik. Beispielsweise beim allgemeinen Sicherheitsgefühl. Foto: Tobias Hofbauer

Im Ranking des bundesweiten Fahrradklimatests schneidet Salzwedel nicht so gut ab.

Salzwedel l Die vielen schmalen Gassen und Wege in der alten Hansestadt sind gerade für auswärtige Autofahrer nicht selten ein Graus. Fußgänger hingegen kommen auf kurzen Wegen im Zentrum schnell zum Ziel. Doch wie sieht es bei den Radfahrern aus? Das wollte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) genau wissen und ließ es jene sagen, die es wissen müssen: Radler. Und so nahmen wieder unzählige Menschen im gesamten Bundesgebiet an der Umfrage zum Fahrrad-Klimatest 2020 teil. Nun liegen die Ergebnisse vor und zeigen es schwarz auf weiß: In Sachen fahrradfreundliche Stadt muss sich in Salzwedel noch einiges tun. Die Jeetzestadt rangiert auf Platz 299 von 415 in der Liste der Städte von 20?000 bis 50?000 Einwohnern. Vom Spitzenreiter Baunatal in Hessen im Landkreis Kassel könnte sich Salzwedel noch einiges abschauen.



Doch was genau zeigt die Auswertung des Fahrradklimatests, beziehungsweise wie haben die Teilnehmer bei der Umfrage geantwortet? Der größte Kritikpunkt liegt bei der Zugänglichkeit für öffentliche Fahrräder. Nur sieben Prozent sind mit dem Angebot dahingehend zufrieden, ein Tiefstwert. Auch bei der Wegweisung für Radfahrer scheint es Nachholbedarf zu geben, da dies nur 24 Prozent für gut befinden. Ebenfalls problematisch ist für die Radfahrer die Führung durch, beziehungsweise entlang von Baustellen. Knapp 80 Prozent sind damit in der Baumkuchenstadt nicht einverstanden. Ähnlich verheerend scheint sich für die Radler die Situation bei der Breite der Wege im Stadtgebiet darzustellen. Nur 16 Prozent der Umfrageteilnehmer sind damit glücklich. Der Rest scheint sich breitere Wege für die Tour mit dem Drahtesel zu wünschen. Und das zeigt sich auch und gerade in aller Unregelmäßigkeit auf der Neuperverstraße in Salzwedel. Dort drängeln sich nicht selten Autofahrer wenige Zentimeter an den Radfahrern beim Überholen vorbei. Dies wohlbemerkt vor dem Hintergrund, dass in dem Bereich ohnehin nur Tempo 20 zulässig ist. Die Radler wiederum weichen stattdessen nicht selten auf den Gehweg aus, was zu Konflikten mit den Fußgängern führt.



Einbahnstraßenregelung kommt bei Radlern gut an

Aber zurück zur Umfrageauswertung. Denn nicht alle Punkte sind negativ bewertet worden. Was die Radfahrer in Salzwedel positiv sehen, sind beispielsweise die geöffneten Einbahnstraßen für die Drahtesel. Mehr als 70 Prozent sind darüber erfreut. Und das wird auch in Salzwedel gern angenommen, wie sich im Stadtzentrum zeigt. Auch zeigen sich die Radler dahingehend zufrieden, dass sie zügig durch die Hansestadt kommen. Erst recht in die Innenstadt. Denn deren gute Erreichbarkeit honorieren mehr als 70 Prozent in der Umfrage. Doch damit hört es dann auch auf. Der große Teil ist negativ bewertet. Nur wenige Punkte sind im Gleichgewicht, wie zum Beispiel, ob Fahrradfahren in Salzwedel eher Spaß bedeutet oder Stress. Hier sind sich die Radfahrer uneins.



Klar hingegen fällt die Erkenntnis aus, dass das Radeln im Mischverkehr, also mit Kraftfahrzeugen, weniger erquickend ist. Denn nur rund 20 Prozent werten diese Erfahrung als positiv. Wie beim Beispiel der Neuperverstraße. Selbst auf den Radwegen und Radfahrstreifen fühlen sich viele unwohl. 75 Prozent sagen, ihre Erfahrung dahingehend ist negativ. Und das scheint auch an Hindernissen zu liegen, wie aus der Umfrage weiter hervorgeht. Ebenso beim Winterdienst, den nur 28 Prozent positiv bewerten. Noch weniger, nämlich 22 Prozent, gehen mit der Sauberkeit der Radwege konform. Auch müsste aus Sicht der Radfahrer häufiger kontrolliert werden, ob Autos den Weg zuparken und blockieren.



Besonders wenig Begeisterung können die Radler offensichtlich beim Thema Fahrradförderung in jüngster Zeit in Salzwedel erkennen. Trotz dessen, dass dieses Thema gerade auch durch die Stadtratsfraktion von Bündnis90/Die Grünen kommunalpolitisch aufs Tapet gehoben wurde, scheint hier Handungsbedarf. Denn lediglich zwölf Prozent sind mit der Fahrradförderung zufrieden. Dass es auch anders geht, beweist Klötze auf Platz 138. Zwar gibt es auch in der Purnitzstadt noch einiges zu tun, doch sind sind die Radfahrer bei vielen Punkten viel zufriedener.



Kommentar von Alexander Rekow: Nun hat es die Stadtverwaltung schwarz auf weiß, an welchen Stellen es beim Radfahren in Salzwedel unrund zu laufen scheint. Das sollte sie ernst nehmen. Wer weniger Autos in der Stadt haben will, muss die Infrastruktur für Radler verbessern. Diese Umfrage kann den Bauausschussmitgliedern helfen, an den richtigen Stellschrauben zu drehen. Und wenn es erst getan, die Radler zufrieden sind, wird es sich rumsprechen. Vielleicht wirkt es sich dann auch positiv auf Tourismuszahlen aus. Davon braucht Salzwedel dringend mehr.