Die Salzwedeler Lokalredaktion sucht die prächtigsten Häuser, Balkone oder Vorgärten zur Adventzeit. Zeigen Sie uns Ihre Beleuchtung.

Salzwedel l Bei manchen leuchtet es im Garten, bei anderen auf dem Balkon, in den Fenstern der Wohnung und bei manchem ist gleich das ganze Haus in Lichterglanz getaucht. Seit dem 1. Advent haben wieder viele Altmärker ihr Heim auf Weihnachten getrimmt. An den Straßen sorgen solche Installationen natürlich für Aufmerksamkeit. Die Volksstimme sucht nun Wohnungen, Gärten und Häuser, die am prächtigsten leuchten, so wie das Beispiel aus Winterfeld im Bild.

Wenn auch Sie ihr Zuhause zu einem Funkelmeer gestaltet haben und ein Foto davon in der Zeitung sehen möchten, schreiben Sie uns. Entweder via E-Mail an redaktion.salzwedel@volksstimme.de oder Sie rufen uns an. Wählen Sie folgende Nummer: 03901/83 88 11. Ein Redakteur kommt dann bei Ihnen vorbei und schießt ein Foto. Und liebe Leser, das Mitmachen lohnt sich. Denn die Salzwedeler Lokalredaktion verlost unter allen Teilnehmern einen Roman, genau das Richtige für die dunkle Jahreszeit.