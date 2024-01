Umgang mit Gasleck in Salzwedel sorgt für Kritik

An der Gas-Austrittsstelle sprudelte eine Wasserfontäne.

Salzwedel. - Kurz nach 16 Uhr kam es am Donnerstag zum Gas-Austritt in der Burgstraße. Bei Arbeiten wurde eine Leitung beschädigt, wie die Avacon der Volksstimme mitteilte. Fortan wurde die Straße im 50-Meter-Radius von Polizei und Wasserverband abgesperrt, Geschäfte in dem Bereich mussten vorzeitig schließen.