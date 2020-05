Ein Toyota stieß in der Altperverstraße in Salzwedel gegen zwei abgestellte Pkw. Foto: Polizei

Eine junge Frau beschädigte mit ihrem Wagen in Salzwedel gleich zwei parkende Autos. Und sie war dabei nicht ganz müchtern.

Salzwedel (ap) l Drei beschädigte Fahrzeuge: Das ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstag kurz vor 22 Uhr in Salzwedel ereignete. Eine 22-Jährige war mit einem Toyota Auris auf der Altperverstraße in Richtung Vor dem Neuperver Tor unterwegs.

Frau verletzt

In Höhe der Hausnummer 41 kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei geparkte Pkw, einen Opel Astra und einen VW Passat. Die Frau wurde am Kopf verletzt. Polizeibeamte ließen sie pusten: Das Testgerät zeigte 0,27 Promille. Die 22-Jährige musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen, da ab 0,3 Promille das Verursachen eines Verkehrsunfalles als Straftat gewertet wird. Deshalb sollte der Alkoholwert exakt ermittelt werden.