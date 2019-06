Ein 48-jähriger Radfahrer ist in Salzwedel von einem Auto erfasst worden. Dessen Fahrer missachtete die Vorfahrt. Foto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Ein Autofahrer missachtet in Salzwedel die Vorfahrt eines Radfahrers. Es kam zur Kollision.

Salzwedel (ao) l Ein Radfahrer (48) ist am Montagmorgen (3. Juni) um 6.23 Uhr bei einem Unfall auder Braunschweiger Straße in Salzwedel verletzt worden. Wie die Polizei erklärte, wollte die Fahrerin (59) eines SUV der Marke Skoda von der Brückenstraße nach links auf die Braunschweiger Straße abbiegen. Genau von dort kam aber der 48-Jährige, der mit seinem Drahtesel auf der Vorfahrtstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs war.

Über Frontscheibe auf die Straße gestürzt

Es kam zur Kollision, bei der der Radfahrer über die Frontscheibe des SUVs auf die Straße stürzte. Die Scheibe ist auf der Fahrerseite von zahlreichen Rissen gezeichnet. Der Skoda stand zudem mit dem linken Hinterrad auf dem Fahrradlenker.

Der Radler verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur ärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen ins Salzwedeler Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden des Unfalls beziffern die Beamten mit etwa 2300 Euro.