Den Hund in eine Pension oder doch lieber mitnehmen? In jedem Fall will ein Urlaub für Tierbesitzer gut geplant sein. Fotos: dpa

In den Ferien heißt es für viele: Ab in den Urlaub. Doch was ist mit den Haustieren? Der Allgemeinene Tierhilfsdienst Ahlum gibt Tipps.

Salzwedel l Etwa 70.000 Haustiere wurden in den Sommerferien 2019 in Deutschland auf die Straße gesetzt. Eine erschreckende wie alarmierende Zahl. Dabei gibt es genügend Alternativen, wie Jana Kersten, zweite Vorsitzende vom Allgemeinen Tierhilfsdienst in Ahlum, weiß. Wer seinen Hund oder die Katze mitnehmen möchte, sollte aber darauf vorbereitet sein.

Tierpensionen

In erster Linie können die Tiere natürlich betreut werden. „In den Sommermonaten, sowie das ganze Jahr über, können Katzen, Hunde und gegebenenfalls auch Kleintiere wie Kaninchen in Tierpensionen untergebracht werden“, informiert Jana Kersten. Doch dabei sollten die Tierbesitzer beachten, ihre Schützlinge rechtzeitig anmelden. Viele Pensionen sind frühzeitig in den Schulferien ausgebucht. Weiterhin können Fiffi und Co. auch privat bei Freunden untergebracht oder von Nachbarn betreut werden. Auch in diesen Fällen ist allerdings eine rechtzeitige Kontaktaufnahme zu empfehlen.

Anders sieht das bei großen Vierbeinern aus. „Pferde und Nutztiere kann man natürlich schwierig in eine Tierpension geben.“ Doch es gebe aber auch Pferdeställe in der Region, die die Tiere für die Zeit des Urlaubs aufnehmen und versorgen. „Dazu müsste man sich über etwaige Standorte informieren.“

Bilder Ungesichert können Haustiere bei Vollbremsung mit einem Vielfachen ihres Körpergewichts zu gefährlichen Geschossen werden. Foto: dpa



Noch einmal anders sieht es bei Fischen aus, aber auch diese müssen schließlich in der Abwesenheit der Tierhalter versorgt werden. Und Menschen, die ein Aquarium und Fische haben, sollten sich um eine private Betreuung bemühen, so Jana Kersten: „Das Umsetzen der Fische an einen anderen Standort ist mit Sicherheit zu viel Stress für die Tiere.“

Heimtierausweis

Wer auf seinen geliebten Vierbeiner im Sommerurlaub aber weder verzichten kann noch will, sollte bei der Reiseplanung einiges beachten. „Wenn Hund oder Katze mit in den Urlaub ins Ausland genommen werden, muss ein blauer EU-Heimtierausweis mit der gültigen Tollwutimpfung und der Mikrochip-Kennzeichnung für das Tier vorhanden sein“, erinnert Jana Kersten. Vorsicht ist auch geboten, da die Einreisebestimmungen für Tiere teils von Land zu Land unterschiedlich sind. Daher sollten sich Tierhalter vorab entsprechend belesen beziehungsweise informieren. „Auch das Tragen von Maulkörben in öffentlichen Verkehrsmitteln, auch in Deutschland, sollte geklärt werden.

Tiere im Auto sichern

Wenn die Reise in einem Auto oder Wohnmobil angetreten wird, sollten die Vierbeiner in jedem Fall gut gesichert werden. Ungesichert können auch kleine Hunde wie Dackel oder auch Katzen bei einer Vollbremsung mit einem vielfachen ihres Körpergewichtes zu gefährlichen Geschossen werden und ihre Herrchen lebensbedrohend verletzen. „Außerdem sollte immer genug Wasser zur Verfügung stehen und regelmäßig Pausen gemacht werden“, rät Kersten.

Trotz aller Vorkehrungen ist es natürlich trotzdem möglich, dass sich der Hund oder die Katze auf der Fahrt in den Urlaub oder am Zielort unwohl fühlen. Dann sollte zeitnah eine Lösung gefunden werden, sonst kann der Traumurlaub auch zum Albtraum werden. Daher empfiehlt es sich, eine Reiseapotheke zu packen und vorab eine Checkliste abzuarbeiten. Denn neben dem Lieblingsspielzeug sollten auch Dinge wie ein Zeckenhaken oder Verbandzeug für den Vierbeiner im Reisekoffer nicht fehlen. Grundsätzlich hat jedes Tier seine Eigenarten und eigenen Bedürfnisse. Daher kann der Gang zum Haustierarzt vorab für eine Beratung nie schaden.

Checkliste/Reiseapotheke

Der Allgemeine Tierhilfsdienst aus Ahlum im Altmarkkreis Salzwedel empfhielt folgende Dinge für die Haustiere in den Urlaub mitzunehmen:

- Augenspüllösung (zum Spülen von Augen und Wunden)

- Desinfektionsmittel für Wunden

- Verbandzeug (Tupfer, Polstermaterial, Watte, Elastikbinde, Klebeband)

- Einweghandschuhe

- Verbandschere

- Fieberthermometer (Normaltemperatur bei Hunden und Katzen etwa 38-39° Celsius)

- Pinzette und Zeckenhaken

- Holzspatel

- Wattestäbchen

- Maulkorb

- Taschenlampe zum Suchen des Tiers

- Pflanzliches oder homöopathisches Anti-Durchfallmittel

- Spezielle Schmerzmittel (verschreibungspflichtig, nach Rücksprache mit Haustierarzt)

- Calcium-Trinkampullen (Bei Allergien oder Insektenstichen)

- Einwegspritze zur Medikamenteneingabe

- Zeckenschutz

- Ohrenreiniger (Falls das Tier unter Ohrproblemen leidet)

- evtl. Reise- oder Beruhigungstablette (Rücksprache Tierarzt)

- Socke als Pfotenschutz