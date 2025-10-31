Prozess wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen durch ihren Stiefvater aus dem Altmarkkreis Salzwedel geht weiter.

Stendal/Salzwedel. - Mit der Vernehmung einer Sozialarbeiterin und des mutmaßlichen Opfers ist am Mittwoch vor dem Landgericht Stendal der Prozess gegen einen Mann aus dem Altmarkkreis Salzwedel fortgesetzt worden. Dem Mittvierziger wird vorgeworfen, nach dem Tod seiner früheren Lebensgefährtin deren Tochter, die weiterhin bei ihm lebte, sexuell belästigt und auch vergewaltigt zu haben. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe.