Die Sperrung des Kreisels am Fuchsberg an der B71 kurz vor Salzwedel zerrt an den Nerven zahlreicher Autofahrer. Aber damit ist bald Schluss. Zumindest etwas.

Salzwedel (vs/ap/ao) - Umleitung, mehr Fahrzeit, höhere Spritkosten: Baustellen zerren mitunter gewaltig an den Nerven. Da zählt der Kreisverkehr an der B71 kurz vor Salzwedel. Doch Besserung ist in Sicht. Und zwar schon in wenigen Tagen.