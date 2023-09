Apenburg/Recklingen - „Kinder und Erwachsene können nicht ungefährdet mit dem Fahrrad beispielsweise die Grundschule und das Waldbad in Apenburg oder das Gesundheitszentrum in Winterfeld erreichen“: Das sagt Ninett Schneider, Bürgermeisterin des Fleckens Apenburg-Winterfeld. Nur auf Teilstücken, von Winterfeld bis Recklingen und von Apenburg bis zum dortigen Waldbad, gebe es straßenbegleitende Radwege. Der Wunsch, dass der Lückenschluss an der Landesstraße von Winterfeld bis Siedengrieben und somit an das bestehende altmärkische Radwegenetz ab Beetzendorf endlich erfolgt, ist nach einem Schreiben von der Landesstraßenbaubehörde, Regionalbereich Nord, erst einmal in weite Ferne gerückt.

Lesen Sie hier: 14-Jährige in der Altmark von Auto mit Tempo 80 erfasst

Diese hatte auf Wunsch der Gemeinde für die Radwege Apenburg-Recklingen und Apenburg-Siedengrieben eine Einzelfallprüfung in die Wege geleitet, teilte Peter Mennicke, Sprecher des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales Sachesen-Anhalt, bereits im Mai auf Volksstimme-Anfrage mit. Kriterien wie Verkehrsbelegung, Anteil des Lkw-Verkehres, Straßenbreite, Kurvigkeit, Überlagerung mit bedeutenden überregionalen Radtouren und hohes Radverkehrsaufkommen müssten betrachtet werden.

Jetzt gibt es das Ergebnis. In dem Schreiben an die Gemeinde, das der Volksstimme vorliegt, wird darauf verwiesen, dass in Apenburg kein Radweg vorhanden sei und die Zahl der Radfahrer nicht ausreiche, um solch einen zu schaffen. Außerorts sei die Landesstraße 11 zwischen 5,40 und 5,90 Metern breit, was nicht den Richtlinien entsprechen würde. Erst durchgängige Fahrbahnbreiten von sechs Metern würden eine Überholmöglichkeit mit ausreichendem Sicherheitsabstand zulassen. Das müsse bei einem möglichen Ausbau berücksichtigt werden. Zudem gebe es auf der Strecke keine Geschwindigkeitsbegrenzung, sie sei weitestgehend gerade. Dass Radfahrer gemeinsam wie andere Verkehrsteilnehmer die Fahrbahn nutzen, sei nach der aktuellen Betrachtung gerechtfertigt. „Insofern eine stärkere Verkehrsbelegung festzustellen ist, sollte über die Herstellung eines straßenbegleitenden Radweges noch einmal befunden werden“, heißt es in dem Schreiben abschließend.

Vorfahrtsfehler: Radfahrer in Salzwedel von Auto erfasst

Die Antwort sei „völlig unbefriedigend“, meint Ninett Schneider. Sie verweist darauf, dass auch Gastronomen und Beherbergungsunternehmen aus dem Flecken mit sanftem Tourismus werben und auf Fahrradrouten in der Altmark verweisen würden. „Aus unseren Ortsteilen sind diese jedoch per Rad nicht erreichbar“, merkt die Bürgermeisterin an. Das widerspreche ihrer Meinung nach dem Ziel, den ländlichen Raum zu entwickeln.

Ich als Mutter habe nie eine ruhige Minute, wenn unsere Kinder mit dem Rad zur Badeanstalt fahren. Frau aus Recklingen

Die Antwort der Behörde, die Ninett Schneider öffentlich gemacht hat, stieß vielen Einwohnern sauer auf. Eine Mutter aus Recklingen verweist darauf, dass diese Radwege dringend notwendig seien. „Ich als Mutter habe nie eine ruhige Minute, wenn unsere Kinder mit dem Rad zur Badeanstalt fahren. Wiederum möchte ich es meinen Kindern nicht verwehren, da man froh sein kann, wenn sie nicht den ganzen Nachmittag vor Konsolen sitzen“, schreibt sie an die Bürgermeisterin und fügt hinzu: „Schade, dass es anscheinend keine ausreichenden Gründe für den Bau gibt.“

Fahrradklima-Test: Das fällt in Salzwedel positiv und negativ auf

Ein anderer Einwohner schlägt vor, die Damen und Herren der Behörde mal persönlich einzuladen und mit dem Fahrrad die genannten Strecken fahren zu lassen. Ein Dritter wiederum regt an, über Möglichkeiten wie Unterschriftensammlung, Petition oder Bürgerinitiative nachzudenken, um sich gegen den negativen Bescheid der Straßenbaubehörde zu wehren. Er befürchtet zudem, dass die Region als Reiseziel vollkommen unattraktiv werden könne. Auch wenn Apenburg-Winterfeld einiges zu bieten habe, fehle es an einer gut ausgebauten Infrastruktur, fügt er hinzu.

Das bestärkt Ninett Schneider und ihre Ratsmitglieder, weiter für den straßenbegleitenden Radweg zu kämpfen. „Die Menschen warten so dringend auf die Ortsverbindung“, fügt sie hinzu.