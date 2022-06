Verschmutzt: Was fließt in die Dumme bei Salzwedel?

Was aus dem Regen- und Abwasserkanal in Langenapel in den Zufluss der Dumme abfließt, sieht nicht sauber aus. Immer wieder beobachten Angler dort Verunreinigungen.

Langenapel - In Langenapel gelangt verunreinigtes Wasser aus dem so genannten Bürgermeisterkanal an der Schillerstraße in den Vorfluter und damit in natürliche Gewässer. Das haben Angler dort seit etwa drei Jahren regelmäßig beobachtet – oft am frühen Abend und an den Wochenenden. „Milchig trübe oder braune Brühe kommt aus dem Einlauf und fließt über den Nebenarm in die Dumme“, erzählt Reinhard Pankonien. Zum ersten Mal habe er das 2019 dokumentiert. Die jüngsten Bilder, die weiße Schaumkronen und eine massive Eintrübung des Wassers zeigen, stammen von voriger Woche.