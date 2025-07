xe4ob9aKYe8cqf9Enf5QNdaH2e4

Der Prozess um einen laut Anklage versuchten Mord am 18. Dezember 2024 in Salzwedel ist an diesem Mittwoch vor dem Landgericht Stendal neu begonnen worden. Der erste Prozess, bei dem nur der Eröffnungstag am 28. Mai stattgefunden hatte, war wegen des längerfristigen Ausfalls eines Schöffen geplatzt.

Dem 30 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, seinen damals 57 Jahre alten Vater frühmorgens in dessen Wohnung mit mehreren Hammerschlägen lebensgefährlich am Kopf verletzt zu haben, um anschließend dessen Bargeld in Höhe von mindestens 2100 Euro an sich nehmen zu können. Die beiden Verteidiger schlossen nicht aus, dass sich ihr Mandant zu einem späteren Zeitpunkt äußern werde.

Fotos von Blutspuren und dem Opfer im Krankenhaus

Zunächst hatte das Gericht Fotos von Wohnhaus, Garten und Hundezwinger des Opfers in Augenschein genommen, gefolgt von Aufnahmen von Blutspuren und dem Opfer im Krankenhaus. Der Vorsitzende Richter verlas zudem diverse Arztberichte, etwa zum Operationsverlauf oder den Aufnahme- und Entlassungsbefund in der Rehabilitationsklinik. Da hier weitgehend auch medizinische Fachbegriffe zitiert wurden, legte die Verteidigung Widerspruch gegen die Verwertung dieser Berichte ein. Beweismittel müssten für alle Beteiligten klar verständlich sein.

Es ist unstrittig, dass das Opfer schwerste Schädelverletzungen erlitt und wohl dauerhaft ein Pflegefall bleiben wird. Die Darlegung bleibt aber vor Gericht unter Umständen einer Rechtsmedizinerin vorbehalten, die auch für Fragen zur Verfügung stehen dürfte.

Angeklagter war ohne festen Wohnsitz

Fragen richteten sich zunächst an zwei Zeugen, die in Salzwedel ein Hotel betreiben. Rund anderthalb Monate vor der Tat hatte sich dort der Angeklagte, der zu dieser Zeit ohne festen Wohnsitz war, eingemietet. Beide Zeugen schilderten ihn als absolut unauffällig. Da er nachts offensichtlich nicht da war, hatten sie angenommen, er sei in Nachtschicht beschäftigt gewesen. Die Miete habe er regelmäßig wöchentlich bar bezahlt. Im Dezember habe er allerdings erst am 18. Dezember (dem Tattag) in der Mittagszeit für die zurückliegenden zweieinhalb Wochen bezahlt.

Als dritte Zeugin am ersten Verhandlungstag sagte eine 35 Jahre alte Frau aus, die etwa ein halbes Jahr mit dem Angeklagten in Partnerschaft lebte und ein Kind mit ihm hat. Auf Nachfrage bestätigte sie ihre Aussage bei der Polizei, der zufolge der Angeklagte auf ausdrücklichen Wunsch seines Vaters einen Vaterschaftstest für das gemeinsame Kind habe machen lassen. Aus der väterlichen Wohnung war der Angeklagte Anfang 2021 mit ihr in eine Wohnung nach Magdeburg gezogen, danach zog er in eine eigene Wohnung nach Salzwedel.

Ehemalige Partnerin sagt er ist für sie „Der liebste Mensch“

Nach wie vor habe sie zu dem Angeklagten – „für mich war das der liebste Mensch auf der Welt“ – ein sehr gutes Verhältnis. Dabei gehe es aber vorrangig um das gemeinsame Kind. Von seiner Arbeitslosigkeit habe sie von anderen erfahren, anstelle von Unterhalt habe er regelmäßig ihre Miete übernommen, ebenso auch die Versicherung für das Auto. Dass die Versicherung wohl schon längere Zeit nicht mehr bezahlt worden war, habe sie erst erfahren, als ihr Stiefvater versuchte, das Auto auf sie umzumelden.

Der Angeklagte sei lieb, nett und hilfsbereit, sie habe ihn niemals aggressiv erlebt, er sei auch ihr oder anderen gegenüber nie laut geworden.

Der Prozess wird heute fortgesetzt.