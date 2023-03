Der Fachärztemangel in Salzwedel und der gesamten Westaltmark verschärft sich weiter. 11,5 Stellen sind momentan nicht besetzt.

Eine Untersuchung beim Hautarzt: Im Altmarkkreis ist das seit Juli 2022 nicht mehr möglich, weil kein Dermatologe in der Westaltmark mehr praktiziert.

Altmarkkreis - Seit gut einem dreiviertel Jahr gibt es keinen Hautarzt mehr im Altmarkkreis. Der Dermatologe Tobias Seiling hatte im Juli vergangenen Jahres das Handtuch geworfen. Gründe dafür nannte er damals nicht. Nur knapp drei Jahre hatte er als von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Sachsen-Anhalt angestellter Mediziner in der Praxis an der Salzwedeler Schornsteinfegerstraße praktiziert. „Bislang ist es nicht gelungen, einen Dermatologen für eine Niederlassung oder Anstellung in Salzwedel zu finden“, erklärt Heike Liensdorf, Pressesprecherin der KV, auf Anfrage der Volksstimme.