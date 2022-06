Freizeit für Kinder Volksstimme-Spielplatz-Check im Goethepark in Salzwedel

In einer Serie nimmt die Volksstimme mit Kindern die Spielplätze in der Einheitsgemeinde Salzwedel unter die Lupe. Der Auftakt fand kürzlich auf dem Spielplatz im Park des Friedens in Salzwedel statt. Wie gut schneidet der Spielplatz im Goethepark ab?