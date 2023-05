Bundesstrasse 71 wird gesperrt Vollsperrung und Umleitung - Bauarbeiten an der B 71 in Salzwedel

Autofahrer im Altmarkkreis müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen: Bauarbeiten an der B71 in Salzwedel stehen an. Pünktlich zum Sommer wird großflächig umgeleitet.