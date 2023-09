Voller Sorgen hält sich ein Migrant, der in einem Bus des Grenzschutzes abtransportiert wird, die Hand vor die Augen. In Griechenland drohen Abgeschobenen nach einhelliger Meinung deutscher Gerichte so elende Lebensverhältnisse, dass das gegen die europäische Menschenrechtscharta verstößt.

Salzwedel - Die Abschiebung des 28-jährigen Afghanen aus der Flüchtlingsunterkunft am Fuchsberg in Salzwedel hatte Mitte August zu einer Protestkundgebung in der Hansestadt geführt. Bereits seit zweieinhalb Jahren lebte der Mann in Deutschland, als er am 11. August früh um 4.30 Uhr von Mitarbeitern der Ausländerbehörde und der Polizei aus dem Bett geholt, nach Berlin gefahren und von dort nach Athen ausgeflogen wurde. Die Abschiebung hatte den Mann in derartige Panik versetzt, dass er aus Angst sogar versucht hatte, sich durch einen Sprung aus dem dritten Stock der Unterkunft das Leben zu nehmen.