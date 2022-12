Vom Startup zum Unternehmen Vom Minijob zum Fachbetrieb: Wie zwei junge Männer mit einer IT-Firma Karriere machen

Angefangen hat alles zu zweit im Wohnzimmer in einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt. Nun haben die Firmengründer mehr als eine Million Euro in einen neuen Standort investiert. Aus einer Idee wurde ein Geschäft, dass über Deutschland hinaus gefragt ist.