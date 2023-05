Wem ein Eigenheim zu langweilig ist: Wie wäre es mit einem Feuerwehrgerätehaus? Oder ein Gemeindehaus am Arendsee? In und um Salzwedel werden Wohnträume wahr. Von Schnäppchen bis teuer: Möglich ist viel.

Immobilienmarkt in der Altmark

Diese Villa in Salzwedel steht zum Verkauf - samt Park als Garten. Die Altmark hält aber noch mehr interessante Immobilien bereit.

Altmarkkreis - Hausboot, Bunker, Villa, Tiny House: Es muss nicht immer das klassische Einfamilienhaus sein. Wer unkonventionell wohnen möchte, findet in der Altmark interessante Immobilien. Ob zum Kauf oder zur Miete. Doch wie wohnt es sich in einem Wasserturm, was kostet eine Villa und wo finden sich solche Immobilien?