Der aktuelle Kraftstoffbericht des Bundeskartellamtes zeigt: Zwar liegt Sachsen-Anhalt weiterhin über dem Bundesschnitt. Doch im Landkreis gibt es deutliche Unterschiede.

Von Salzwedel bis Gardelegen: Wo Autofahrer beim Tanken sparen können

An der Aral-Tankstelle sind die „auffällig hohen“ Preise im Osten anscheinend nicht bemerkbar.

Altmarkkreis. - Wer in Ostdeutschland tankt, zahlt oft mehr. Das bestätigt der neue Quartalsbericht des Bundeskartellamtes. Besonders der Norden Sachsen-Anhalts gehört zu den teureren Regionen an der Zapfsäule. Doch wie sieht es konkret in der Altmark aus – in Salzwedel, Gardelegen oder Klötze?