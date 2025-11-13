weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Kraftstoffpreise in der Altmark schwanken stark: Von Salzwedel bis Gardelegen: Wo Autofahrer beim Tanken sparen können

Kraftstoffpreise in der Altmark schwanken stark Von Salzwedel bis Gardelegen: Wo Autofahrer beim Tanken sparen können

Der aktuelle Kraftstoffbericht des Bundeskartellamtes zeigt: Zwar liegt Sachsen-Anhalt weiterhin über dem Bundesschnitt. Doch im Landkreis gibt es deutliche Unterschiede.

Von Elisa Schulz Aktualisiert: 13.11.2025, 17:52
An der Aral-Tankstelle sind die „auffällig hohen“ Preise im Osten anscheinend nicht bemerkbar.
An der Aral-Tankstelle sind die „auffällig hohen“ Preise im Osten anscheinend nicht bemerkbar. Foto: Nadine Wustmann

Altmarkkreis. - Wer in Ostdeutschland tankt, zahlt oft mehr. Das bestätigt der neue Quartalsbericht des Bundeskartellamtes. Besonders der Norden Sachsen-Anhalts gehört zu den teureren Regionen an der Zapfsäule. Doch wie sieht es konkret in der Altmark aus – in Salzwedel, Gardelegen oder Klötze?