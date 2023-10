Zuchthunde in Sachsen-Anhalt

Chrsitiane Ehlers (70) löst nach dem Tod ihres Mannes die Zwergspitz-Zucht in Salzwedel auf.

Salzwedel - Dass Christiane Ehlers auf den Hund gekommen ist, wird an ihrer Türklingel deutlich. Und das in mehrerlei Hinsicht. Zum einen ist ein kleines Bild eines Spitzes an ihrem Namensschild. Zum anderen setzt nach dem Klingeln das Bellen mehrerer Hunde ein.