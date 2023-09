Es ist das größte Kunstfestival der Region: 200 Künstler an 39 Orten in Altmark und Wendland luden vom 8. bis 10. September zu Ausstellungen, Workshops und Aufführungen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel - Ein wunderschönes Wochenende zum Staunen, Genießen und Leutetreffen bescherte auch dieses Jahr wieder das Kunstfestival Wagen und Winnen seinen Besuchern. Nach einem geselligen Auftakt am Freitagabend in der Kultur-Nische Salzwedel mit Trommelklängen der wendländischen Gruppe Xamba und Singer-Songwriter Musik der Salzwedeler Band Ribao Central, nutzten zahlreiche Gäste aus der Altmark, dem Wendland und von außerhalb, am 9. und 10. Septmeber bei herrlichem Sommerwetter die Gelegenheit, Ausstellungen, Konzerte und Performances in ländlichem Ambiente zu besuchen.