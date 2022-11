Wahlhochburgen in den Dörfern

Die erste Runde der Bürgermeisterwahl in Salzwedel ist geschafft. Knapp jeder zweite Salzwedeler machte ein Kreuz auf dem Wahlzettel - mit recht unterschiedlichen Ergebnissen in den einzelnen Wahlräumen.

In den Wahllokalen der Hansestadt Salzwedel gab am Sonntag zur Bürgermeisterwahl knapp jeder zweite Wahlberechtigte seine Stimme ab.

Salzwedel - Fünf Kandidaten – fünf Visionen, fünf ganz unterschiedliche Wahlkampfstrategien und Prioritäten. Wie kamen die bei den Wählern in Stadt und Land an? Die Volksstimme schaute sich die Stimmenverteilung mal genauer an.