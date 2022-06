Waldbad und Campingplatz in Dähre: Gäste aus Braunschweig, Berlin und dem Harz loben Rundumversorgung

Dähre - Der strömende Regen am Sonntagvormittag konnte die Dährer nicht davon abhalten, beim Frühschoppen mit dem Duo Age in Trouble in ihrem Waldbad dabei zu sein. Zum Glück für die Gäste sind auf dem Areal genug große überdachte Flächen vorhanden, so dass sie keine Bedenken haben musste, Nass von oben schutzlos ausgeliefert zu sein.