Die letzten Reste des Arendseer Waldheims verschwinden nach und nach. Nun wurde der Schornstein des alten Heizhauses gesprengt.

Arendsee l Gegen 13.30 Uhr am Dienstag (31. März) ertönte das laute Warnhorn am Arendsee. Wenige Minuten später folgte ein lauter Knall und der hohe Schornstein des Heizhauses am ehemaligen Waldheim kippte fast wie in Zeitlupe um. "Genau dorthin sollte er fallen", berichtete ein Mitarbeiter der Sprengfirma später.

Für die kontrollierte Sprengung wurde das Areal weiträumig abgeriegelt. Dennoch fanden sich einige Schaulustige am Rande der Baustelle ein, die sich das Ereignis nicht entgehen lassen wollten. Direkt nach der Sprengung wurde der Turm, der fast in einem Stück geblieben war, mit schwerem Gerät auseinandergenommen.

Auf dem Gelände, auf dem noch weiter die Abbrucharbeiten laufen, sollen nach den Plänen von Investoren neue Gebäude entstehen. Geplant ist ein Waldheim-Resort.