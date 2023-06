Salzwedel - Rien ne va plus – nichts geht mehr. Das zumindest vermeldete am Morgen des 27. Juni das Anti-Virus-Programm beim Klick auf die Homepage der Hansestadt Salzwedel und sperrte den Zugriff. Die Gefahr der Infektion des eigenen Computers mit einem Trojaner hat die Anti-Schadsoftware ermittelt. Und so gab es statt des Blickes auf die Informationen der Salzwedeler Homepage einen Warnhinweis. Wurde die Stadthomepage etwa gehackt?

Wie Stadtsprecher Andreas Köhler mitteilt, hätte man nach Bekanntwerden der möglichen Bedrohung umgehend den IT-Bereich durchleuchtet. „Wir haben neben dem Scan, der im Rechenzentrum selbst ausgeführt wird, auch einen Scan von anderen Anbietern genutzt.“ Eine Bedrohung aber habe man nicht feststellen können. „Daher ist davon auszugehen, dass es sich bei der angesprochenen Warnung um einen Fehlalarm handelt.“ Auch wenn die städtische Webseite regelmäßig von einem Hostingunternehmen automatisch gescant würde: Eine absolute Sicherheit gebe es nicht.

Plötzlich springt das Anti-Virus-Programm an und verweigert den Zugriff auf die Salzwedeler Stadt-Homepage Screenshot: Alexander Rekow

Apropos Webseite: Diese müsste eigentlich schon in einem zeitgemäßen Outfit daherkommen. Noch unter Ex-Bürgermeisterin Sabine Blümel wurde ein neuer Internetauftritt für die Kreisstadt in Auftrag gegeben. Doch bekanntlich hat sich bis heute am Antlitz der Homepage nichts geändert.

Dass diese überarbeitet wird, bestätigt Köhler. „Da es in der jüngeren Vergangenheit sehr viel Bewegung zum Thema Digitalisierung, digitale Angebote im Bereich der Kommunalen Verwaltung gab, sind aber noch einige Rahmenbedingungen festzulegen.“ Zum Beispiel die Bund-ID. „Diese soll, so der erklärte Wille, ein zentrales Konto zur Identifizierung für Online-Anträge (wie Personalausweis) darstellen“. Doch eine Landes-ID sei auch im Gespräch gewesen.

Man wolle Online-Dienste anbieten und die Lösung zukunftssicher gestalten. Dafür gelte es derzeit, noch Faktoren zu besprechen. Der Starttermin für „Salzwedel 2.0“, die neue Homepage der Stadt, werde bekanntgegeben.