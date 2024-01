Salzwedel. - In allen dunklen Tunneln, in denen ich gefahren bin, und auf allen dunklen Wegen, auf denen ich gegangen bin, gab es am Ende immer ein Licht. Zumindest wenn ich mich, mein Verhalten oder auch meinen Blick auf die Dinge ein wenig verändert habe. Wenn auch in der letzten Zeit das Geschehen in der Welt den Weg hat recht dunkel werden lassen, bin ich fest überzeugt, dass es im neuen Jahr bald heller wird.

Ich kann und will es nicht glauben, dass Menschen sich auch im Jahr 2024 negativ leiten lassen und die Gesellschaft sich spalten oder in Lager teilen lässt. Im Gegenteil, ich bin bester Hoffnung, dass die Menschen die guten Dinge neu entdecken werden und den meisten Veränderungen, denen wir uns stellen müssen, Positives abgewinnen können. Die Zuversicht, eine hohe Veränderungsbereitschaft und ein positives Denken werden die Menschen und die Wirtschaft aufbringen und den schweren Tanker in ruhigeres Fahrwasser bringen.

Der Einzelne wird seinen Beitrag leisten. Ich freue mich sehr darauf, das Positive zu sehen und hoffe, durch mein Handeln und in Gesprächen die Zuversicht stärken zu können.