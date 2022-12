Festessen zur Weihnacht Warum der Gänsebraten teurer wird

Gänsebraten ist in Deutschland ein traditionelles Weihnachtsgericht. Wer möchte, dass es das Tier zu Lebzeiten gut hatte, kauft beim Landwirt in der Nachbarschaft. In diesem Jahr aber haben Halter mit Problemen zu kämpfen. Manche haben bereits aufgegeben.