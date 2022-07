Straßenverkehrsordnung Warum der Grünpfeil verschwindet und was der Unterschied zum grünen Pfeil ist

In Salzwedel war ein Grünpfeil verschwunden - und ist nun wieder da. Trotzdem werden sie weniger - in ganz Deutschland. Doch was hat es damit auf sich und welche Regeln gelten für Grünpfeil und grüner Pfeil?