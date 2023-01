Warum die Finanzsituation in der Gemeinde Kuhfelde kritisch wird

Pfütze an Pfütze auf dem Weg zum Ferchau: Wann wird die Buckelpiste endlich gemacht?

Was steht 2023 in der Gemeinde an und warum ist der Weg zum Ferchau nochimmer eine Buckelpiste? Diese und weitere Fragen beantwortet Kuhfeldes Bürgermeister Günther Serien im Interview.